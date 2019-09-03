Gençlerbirliği, Togolo oyuncu Floyd Ayite’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği’nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaz transfer döneminin son gününde takımımız Togolu kanat oyuncusu Floyd Ayite ile anlaşmaya vardı. Fransa´da 1988 yılında Bordeaux´da doğan ve futbola da Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers, Nancy, Reims ve Bastia gibi kulüplerde oynadıktan sonra İngiltere ekiplerinden Fulham´'a transfer oldu. Son üç sezonu Fulham´'da geçiren Ayite ile kulübümüz 2 yıllık anlaşmaya imza attı.”