İngiltere Premier Lig'de bir türlü istediği sonucu alamayan Fulham'da tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada yerine geçici olarak Scott Parker geçirildiği duyuruldu.

Fulham'ın yeni teknik direktörü olarak kulislerde dolaşan isimler ise Le Guen, Henry, David Moyes ve Wagner. Yönetimin kısa sürede yeni ismi açıklaması bekleniyor.

Kasım ayında Slavisa Jokanovic’in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi.

Ligde 19. sırada yer alan Fulham, mart ayında Chelsea, Liverpool ve Manchester City ile karşılaşacak.