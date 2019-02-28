Fulham'da Claudio Ranieri ile yollar ayrıldı

Fulham'da teknik direktör Claudio Ranieri ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak Scott Parker geçirildi.

28 Şubat 2019, Perşembe 19:49 Son Güncelleme:
- A +
Fulham'da Claudio Ranieri ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de bir türlü istediği sonucu alamayan Fulham'da tecrübeli teknik direktör Claudio Ranieri ile yollar ayrıldı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada yerine geçici olarak Scott Parker geçirildiği duyuruldu.

Fulham'ın yeni teknik direktörü olarak kulislerde dolaşan isimler ise Le Guen, Henry, David Moyes ve Wagner. Yönetimin kısa sürede yeni ismi açıklaması bekleniyor.

Kasım ayında Slavisa Jokanovic’in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi.

Ligde 19. sırada yer alan Fulham, mart ayında Chelsea, Liverpool ve Manchester City ile karşılaşacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.