Championship playoff finalinde Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e yükselen 3. ekip oldu. Londra ekibi, bir yıllık aranın ardından Premier Lig'e dönmeyi başarırken, Brentford, üst üste 9. kez ile playoff'ta en çok kaybeden takım oldu.

Fulham'a galibiyeti getiren golleri 104 ve 118. dakikalarda Joe Bryan attı. Brentford'un tek sayısını ise 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard kaydetti. Siyah Beyazlı ekip, Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Fulham bu galibiyetle, önümüzdeki 3 yıl boyunca tam 135 milyon Pound'u kasasına koymayı garantiledi.

Brentford'da forma giyen Ümit Milli oyuncu Halil Dervişoğlu karşılaşmaya 105. dakikada oyuna girdi.