Craven Cottage Stadyumu, İngiltere'nin futbol takımlarından biri olan ve aynı zamanda da Premier League'de oynayan Fulham'a aittir. Craven Cottage Stadyumunun açılış tarihi 1896 yılıdır. Stadyum, 2004 senesinde oldukça büyük bir tadilattan geçmiştir. Geçmişi oldukça eski bir tarihe uzanan Stadın inşasına 1894 yılında başlanmıştır.

Stadın ilk kısmı kısa bir zamanda tamamlanmıştır. O vakit stada Turuncu Kutu adıyla anılmaktaydı. Bunun sebebi ise Stadın kırmızı tuğla tarzında inşa ediliyor olmasıydı. Tarihi Stadın o dönemdeki yapımının maliyeti 15.000 Euro'ya mal olmuştur. Bu tutar o döneme göre rekor seviyelerdeydi.

Fulham Stadı'nın adı nedir?

Fulham futbol takımın ev sahipliğini yaptığı stadın adı Craven Cottage'dir. Stadın inşasının tamamlanmasının ardından hizmete açıldığı anda yapılan maç İngiltere ve Galler arasında düzenlenmiş olan bir ragbi maçıydı.

Fulham Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Açılış tarihi 1896 yılına uzanan ve bu anlamda oldukça köklü bir geçmişe sahip durumda olan Craven Cottage Stadı, 2004 yılında geçirmiş olduğu büyük bir tadilatın ardından o dönemde sahip olduğu kapasitesi olan 22.000 seyirci kapasitesinden 25.700 kişilik seyirci kapasitesine sahip duruma getirilmiştir. Bu durumda Stad toplamda 25.700 kişilik seyirci kapasitesiyle taraftarlara maç heyecanını doyasıya yaşama olanağı sunmaktadır.

Önemli İngiltere futbol takımlarından biri konumunda olan Fulham futbol takımı, yapmakta olduğu saha için maçları Craven Cottage Stadında oynamaktadır. Diğer bir tabir ile Fulham futbol takımı, Craven Cottage Stadının ev sahipliğini yapmaktadır.