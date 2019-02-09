Fulham - Manchester United maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasında eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in takımı Fulham, kendi sahasında Manchester United'ı konuk etti.
Ole Gunnar Solskjaer'ın menajerliğe getirilmesiyle müthiş bir çıkışa geçen United, deplasmanda oynadığı mücadelede 3 puanı 3 golle aldı.
14'üncü dakikada Paul Pogba'nın ceza sahası sol çaprazından attığı müthiş golle 1-0 öne geçen Kırmızı Şeytanlar, Anthony Martial'in kendi yarı sahasında aldığı topu tek başına sürükleyip filelere göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.
Solskjaer'ın öğrencileri, son sözü ise 65'te Pogba'nın penaltıdan attığı golle söyledi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 51'e yükseltti.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Babel, 77'nci dakikada yerini Tom Cairney'e bırakırken United, yeni hocasının güdümünde çıktığı 11. maçında 10. kez galip geldi.