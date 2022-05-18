Fuat Çimen resmen başkan adayı oldu

Fuat Çimen, Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için başkan adaylığı başvurusunda bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş JK başkan adayı Fuat Çimen, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için Kulüp Tüzüğümüzün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyelerimiz Korkut Soydan’ın da yer aldığı buluşmada, camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak Turgay Pirinç’e takdim etti.