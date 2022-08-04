Kasımpaşa dönemimde beraber çalışma fırsatı bulduğum Eren Elmalı ve Doğucan, Trabzonspor için son derece gelecek vadeden ve fark yaratabilecek iki yetenek. Mevki itibarıyla Eren daha şanslı. Çünkü yerli sol bek az. Tek parametre bu değil elbette. Eren, uluslararası seviyeleri görebilecek potansiyelde bir oyuncu. Savunmadaki çevik yapısı ve çabukluğu kadar taktiksel öğrenme hızı da onu Trabzonspor’da bir an önce kadronun önemli isimlerinden biri haline getirdi. Abdullah Avcı’nın oynamak istediği direkt ve baskılı oyunda da hücuma her zaman çeşitlilik kazandırabilecek meziyetleri var. Trabzonspor’un Devler Ligi bileti alması halinde o vitrinde kariyeri için çok farklı senaryoları önüne koyabilir.

Hem katkı hem gelir şansı

Doğucan’ın ise bölgesindeki alternatiflerin çokluğu nedeniyle biraz daha zamana ihtiyacı olacak gibi duruyor. Deneyimli oyuncularla gireceği rekabet, taraftar baskısı gibi faktörlere karşı da göstereceği reaksiyon belirleyici olacak. Ancak Trabzonspor’un ona yaptığı yatırımın nedeni sahip olduğu potansiyel. Oyunu iki yönlü görebilme kabiliyeti, topsuz alandaki katkısı ve dinamizmi fark yaratabileceği özellikleri. Kısacası Trabzonspor, her iki genç oyuncudan da hem katkı alabilecek hem de gelişimleriyle beraber orta vadede ciddi manada gelir sağlayabilecek opsiyonlara sahip.

Ömer Necati Albayrak