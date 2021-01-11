Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fuat Çapa, "Alanyaspor'un geçtiğimiz sezondan gelen bir oyun felsefesi var. Biz oynamamız gerektiği gibi oynadık. Çok eksiğimiz var. Başa baş oynamamız çok zordu. Haddimizi bilerek oynadık."

"10 kişi kalıp 2. golü bulmak bizim adımıza sevindiriciydi. İkinci devrenin bizim için zor geçecekti biliyorduk. Mücadeleyi, kapanmayı iyi uygulamamız gerekiyordu. İkinci devrenin ilk 15 dakikası çok önemliydi. Stratejimiz tamamen tuttu bugün."

"Burada galip gelmek bizim adımıza sevindirici. Yeni gelen oyuncumuzun performansı çok iyiydi. Mutluyuz. Ligin en iyi takımlarından birine karşı galip gelmekten dolayı mutluyuz

"Aytaç Kara geçtiğimiz sezon da gündemdeydi. Yusuf, Koita gibi 4-5 oyuncu gündemdeydi transfer döneminde. Aytaç ile görüştüm. Kendisi sezon sonuna kadar bizimle olacağını söyledi. Tabii ne olacağını bilemeyiz" ifadelerini kullandı