Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çapa, "Yusuf Erdoğan ve Koita'nın ne durumda olduğunu bilmiyoruz, sadece Perşembe idmana çıktılar. Çok sayıda eksiğimiz var. Bunları çok fazla dillendirmenin anlamı yok, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız."