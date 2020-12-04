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Fuat Çapa: Yusuf Erdoğan ve Koita'nın ne durumda olduğunu bilmiyoruz

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çapa, koronavirüs hastalığından kurtulan Yusuf Erdoğan ve Koita'nın az idmana çıktığını ve durumlarını tam olarak bilmediğini ifade etti

04 Aralık 2020, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
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Fuat Çapa: Yusuf Erdoğan ve Koita'nın ne durumda olduğunu bilmiyoruz

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çapa, "Yusuf Erdoğan ve Koita'nın ne durumda olduğunu bilmiyoruz, sadece Perşembe idmana çıktılar. Çok sayıda eksiğimiz var. Bunları çok fazla dillendirmenin anlamı yok, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız."

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