Fuat Çapa: Umutsuzluğa kapılmalarına gerek yok

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor, 2-1 öne geçmesine rağmen Adanaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa iki takımın oyuna kontrollü başladığını belirtti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Çapa, şunları söyledi:

"İki haftadır açıkçası canımız yanıyor. Geçen hafta son dakika verilmeyen bir penaltı, bu hafta verilen penaltı. Tam olarak görmedim ama kalecimiz dokunmadım diyor. İzlediğimiz görüntülere göre çok net bir penaltı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu camianın canının bu kadar yanması üzücü. Saha dışında zaten yeterince sorunlarımız var. Ama oyun sahada daha adaletli bir şekilde idare edilebilirse daha çok mutlu oluruz. Bugün 6 puanımız olması gerekiyordu, üzücü olan bu. Diğer taraftan hazır olmayan oyuncularımız var. Bazı değişiklikler yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Camiadan kendim ve oyuncularım adına üzülerek özür dilemek istiyorum. İki haftadır bekledikleri sonucu onlara veremiyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmalarına gerek yok. Telafi edeceğiz, inşallah her şeyin adaletli bir şekilde bittiği sezonu görürüz."