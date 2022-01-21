Fuat Çapa: Skor ne gerektiriyorsa öyle oynadık

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 3-0 mağlup eden Samsunspor’da teknik direktör Fuat Çapa, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti. 2. devrenin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Çapa, daha çok çalışacaklarını ifade etti.

'Skor ne gerektiriyorsa öyle oynadık'

Skor ne gerektiriyorsa öyle oynadıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti. Rakibin oyununu biliyorduk. Geçiş oyununda etkili oyuncuları vardı. Topu bize bırakıp, kontraya çıkacaklarını biliyorduk. O şekilde başlayan karşılaşmada 1-0’a kadar daha net pozisyona girdik. 1-0 ve kırmızı kartın ardından rahat oynadık. Kapanan rakibi açmak kolay olmadı. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Çok olgun bir oyun oynadık. Skor ne gerektiriyorsa öyle oynadık. Gol yemeden maçı tamamladık. Takım savunması her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Böyle giderse bizim için çok iyi olacak. Ön taraftaki üretkenliği daha da arttırmamız gerekiyor. Bu arada oyunculara 3 gün izin verdik. İznin ardından eksikliklerimizi gidermek için çalışacağız” diye konuştu.