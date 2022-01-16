Fuat Çapa: Önemli olan bizim adımıza 3 puan

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa maç sonu açıklamasında, "İkinci devreye iyi başlamak istiyorduk, geçtiğimiz haftayı bildiğiniz gibi biz oynamadan geçirdik. Diğer takımlar oynadı. Balıkesirspor'un geçtiğimiz hafta yaptığı karşılaşmasını analiz yaptığımızda skor 0-0 devam ettiği sürece direnci artan bir takım olduğunu net bir şekilde gördük. Bugün de gol atana kadar çok net bir şekilde gözüktü. Gol attıktan sonra girmiş olduğumuz net pozisyonları maalesef değerlendiremedik. İkinci devre Balıkesirspor'un yapmış olduğu değişikliklerden biraz daha risk alarak, uzun top oynayıp, ikinci topları almaya çalışarak oynamaya çalıştılar ama savunmamız özellikle iyi pozisyon aldı. Zaman zaman o geçişleri daha iyi yapabilirdik. Gereksiz top kaybı fazlasıyla yaşadık. 2-0 yakaladıktan sonra karşılaşma tamamen istediğimiz gibi geçti. Zor bir karşılaşma. Ne kadar karşılaşmalar Türkiye'de sıralamaya göre değerlendirilse de oynanmadan hiç bir şekilde kazanılmıyor. Önemli olan bizim adımıza 3 puan. Cuma günkü oynayacağımız Kocaeli karşılaşması öncesi güzel bir moral oldu. 10 gündür kamptaydık oradan buraya şimdi Samsun'a döneceğiz. Bizim acımızdan güler yüzle evimize taraftarlarımıza dönmemiz iyi bir netice oldu" şeklinde konuştu.

İHA