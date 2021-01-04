Fuat Çapa: Maçtan ders çıkartmamız gerekiyor

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Fuat Çapa, "Yani maçtan önce yaptığımız analizleri çok iyi şekilde gördük. Rakibimizin fizik kalitesinin bizden üstün olduğunu söylemiştik. Yerden pas yapmalıyız demiştik. Tabii onlar da bizim analizimizi yapıyorlar. Eksiklerimiz çok net ortada."

"Maç çok ilginç bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe'nin çok pozisyona girerek aldığı bir maç da olmadı. Onların işini biz kolaylaştırdık. Yemiş olduğumuz ilk gol normalde yemememiz gereken bir gol. Oyuncular kendi mevkisinde oynamayınca, bu sıkıntılar yaşanıyor"

"Yediğimiz goller bizim adımıza çok üzücü goller. Rakip baskılı oynar, çok pozisyona girer, yenilirsin o zaman anlarım. Üzücü olanı mücadele anlamında zaman zaman karşılık veremedik."

"Lig tecrübesi olan oyuncumuz da çok azdı, bu da bir gerçek. Bu karşılaşmadan çok iyi bir ders çıkartmamız gerekiyor. Oyuncu grubunu değerlendirmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz olmasaydı çok farklı bir maç olabilirdi." ifadelerini kullandı