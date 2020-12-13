Fuat Çapa koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-ıg PCR testleri neticesinde Teknik Direktörümüz Fuat Çapa' da pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.