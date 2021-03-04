Fuat Çapa: İki haftadır galibiyeti getirecek skoru üretemiyoruz

Süper Lig’de konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa’da teknik direktör Fuat Çapa, iyi işler yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, "Aytaç, Thelin, Hodzic ve Luckassen gibi direk ilk 11 oynayan oyuncuların olmayışı bizi kötü etkiledi. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oynamayı düşünen bir Kasımpaşa vardı. Her ne kadar 3. bölgede çok etkili olmasak da oraya kadar en azından düşüncelerimizi iyi bir şekilde uygulamaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Bireysel hatadan dolayı 1-0 geriye düştüklerini belirten Çapa, "Ondan sonra vermiş olduğumuz reaksiyon gayet olumluydu, 1-1’i yakaladık ve 1-1’den sonra özellikle orta sahada oyun hakimiyeti tamamen bize geçti. İkinci devrede yine bireysel yapmış olduğumuz bir hatadan sonra Trabzonspor 2. golü buldu. Bireysel hatalar dışında elimizdeki mevcut kadroyla gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama bu sadece bizi oyun olarak tatmin ediyor. İki haftadır galibiyeti getirecek skoru üretemiyoruz. Bu açıkçası bizi fazlasıyla üzüyor." şeklinde konuştu.

Önlerindeki 3 haftanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Çapa, "Milli takım arası öncesi Antalya deplasmanı, içerde Konya ve Gençlerbirliği deplasmanından gerekli puanları almak zorundayız. Yoksa geçen sezon olduğu gibi son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi vermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.