Fuat Çapa: İdmanlarda 'yere nasıl yatılır' bunu da çalıştıracağım

Süper Lig’in 19 haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli bir müsabakayı kazanamadıklarını aktaran Fuat Çapa, "Galip gelseydik 9. sıraya yükselecektik. Maçtan önce düşündüğümüz görevler yerine getiremedik. Bir hayli sıkıntı yaşadık. 1-0’dan sonra ortada giden bir maçtı. Bizim çok net pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı değişiklikle önde oynamayı karar verdik. Ceza sahasına kadar olumlu işler yaptık. İçinde vuruşlarımız her zaman beklediğimiz gibi olmadı. 2-0’dan sonra risk alarak oynadık. 2-1’i yakaladık. 2-2’yi yakalayacağımız pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik. Bizim aldığımız riskler ilerde oynamamız bir yerlerde eksikliklere neden oluyordu. Karşılaşma kaybetmemiz kadar Luckassene verilen 2. sarı karta da üzüldük. Önümüzdeki karşılaşmada da aramızda olmayacak. O bölgede sıkıntılarımız var. 8 günde 3 maç oynadık. Rotasyonumuz yok. Çok sakatımız var. Kadromuzun çok derin olmaması bizi sıkıntıya soktu. Değişiklik yaptığımız arkadaşlarımızdan verim alamadık. Perşembe ve pazartesi iki önemli maç oynayacağız. Puan almamız gereken maçlar. Deplasmandaki Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Koita’ya resmi bir teklif yok, birkaç oyuncu daha transfer edeceğiz"

Çapa, Koita’nın transfer gündeminde yer almasıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Fode ile ilgili her dönem transferi gündeme geliyor. Bildiğim kadarıyla resmi bir teklif yok. Kadroda olmama nedeni sakatlığından dolayı. Başakşehir maçında fit değildi. Bundan dolayı son 20 dakika oyuna aldık. Sonra gördük ki hazır değil. Kendisiyle görüştüğümüzde tamamen iyileşmeden dönmesini faydalı olmayacağını konuştuk ve planlama yaptık. Fode uzun zamandır kulübümüzde oynuyor. Kasımpaşa Kulübü ona çok şey verdi. Kafası gönlü burada olduğu sürece mevcut oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Yönetimimizin bilinci dahilinde en kısa zamanda birkaç tane daha oyuncu alarak, rekabeti arttırmamız lazım."

"İdmanlarda taktik çalışmanın yanında ‘yere nasıl yatılır’ onu da çalıştıracağım"

Deneyimli teknik adam, BB Erzurumsporlu futbolcuların müsabaka anında yerde uzun süre kalarak zaman geçirdiğine dikkat çekerek, "BB Erzurumspor’un kadrosuna bakınca 4 tane direk oynayabilecek ligi bilen oyuncular almışlar. Türkiye Ligi'nde oynarsanız ligin kurallarını bilerek oynamanız lazım. Bundan sonraki idmanlarda sadece taktik-teknik değil aynı zamanda yere nasıl yatılır, yatarken hangi şekilde bağırmanız gerekiyor, onu da çalıştıracağım. Çünkü bunu yaptığınızda fauller çalınıyor kartlar daha çabuk veriliyor. Üzücü ama biz de o şekilde oynamak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Bora Akyol / İSTANBUL (İHA) -