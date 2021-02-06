Fuat Çapa: Hatayspor, ligin en iyi kontratak oynayan takımı

Hatayspor maçının zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Hatayspor, ligin sürpriz takımı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ön tarafta hareketli oyunculara sahipler. Ligin kontratağı en iyi oynayan takımı. İlk devre olumlu, dengeli bir maçtı. Ta ki geriye düşene kadar. Gereksiz yere geride topu tutmamız en büyük zaaflarımızdan birisi. Zaman zaman o riskleri almamak gerekiyor. Yapmış olduğumuz hata pahalıya mal oldu. İkinci devre önde basarak, risk alarak oynadık. 1-1'i yakaladık. Öncesi ve sonrasında da pozisyonlara girdik. İstatistiklere baksak kimse 4-1 kaybettiğimize inanmaz. Ama bu veriler bize bir şey kazandırmıyor. Yine kendi hatamızla 2-1 geri düştük. Bundan sonra risk alarak oynamak zorunda kaldı. 2-2'yi bulacak pozisyonlar oluştu ama rakibimiz, kontraya çıkışlarıyla bizim savunmadaki dengesiz durumu net şekilde değerlendirdi. Oynanan oyun iyiydi, bizim adımıza yazık oldu. Üzücü bir skor oldu. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Son vuruşlar paslar, üzerine çalışmamız gerekiyor. Bunlar için 3 haftalık bir zamanımız var. Hafta için maçı olmayacak. Geldiğimizden beri böyle bir ortamı yakalayamamıştık. Belirli bir bölgeyi oturttuk diyorsunuz, sakatlıklar, kartlar zor durumda bırakıyor. Bugünden itibaren Galatasaray maçına odaklanmamız gerekiyor. Önümüzde önemli maçlarımız var. Galatasaray ve Karagümrük. O maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA