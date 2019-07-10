ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİRSPOR Teknik Direktörü Fuat Çapa, yurt dışına giden oyuncuların, yabancı ülkelerin Türk futboluna bakış açısını değiştirdiğini belirterek, “Zeki’nin Fransa’ya gitmesi Fransa’nın Türkiye’ye bakış açısını değiştirdi. Cengiz’in İtalya’ya gitmesi İtalya’da Türkiye’nin futboluna bakış açısını değiştirdi. Bu sayıyı artırmamız lazım” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig takımlarından Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörü Fuat Çapa yönetiminde Polonya’nın başkenti Varşova’da sürdürüyor. Oyunculara kondisyon yüklemesi yapan Çapa, hafta sonu bir hazırlık maçı yaparak çalışmaların süreceğini ifade etti. Kamp sürecini değerlendiren Çapa, rahat bir ortamda çalıştıklarını belirterek, “İstediğimiz ortam burada müsait. Gönül isterdi ki tam kadro buraya gelelim ama bazı arkadaşların askerde bazılarının da vizesinin yetişmemesinden dolayı istediğimiz kadroyla gelemedik. İnşallah bundan sonraki kampta tam kadro çalışma fırsatı yakalarız. 15 gün içerisinde yaklaşık 8 idman yaptık, gayet olumlu geçti. Altyapıdan yeni katılan oyuncularımız var. Transfer yasağımızdan dolayı dışarıdan oyuncu alamıyoruz. Kendi oyuncularımızı değerlendiriyoruz. İkinci etap kampı Afyonkarahisar’da olacak. Cumartesi günü burada bir hazırlık maçı oynayacağız” diye konuştu.

Türk takımlarının transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fuat Çapa, dövizdeki kur artışının Süper Lig ekiplerini bile transfer konusunda zorladığını ifade etti. Avrupa’da oynayan Türk futbolcuların sayısının gelecek 5 yılda çok artacağına inandığını belirten Çapa, “Türkiye’de döviz kurlarındaki artış yabancı kaliteli oyuncuların transferini zorlaştırdı. Daha çok genç oyuncular tercih ediliyor. Bu sezon çok şey gösterdi. Süper Lig takımları genelde transferi 1’inci Lig’den tercih ederek yapıyor. Ekonomik tablo iç açıcı değil, genç oyunları alıp Avrupa’ya satan takımlarımız var. Türk futbolu adına olumlu. 5-6 yıl sonra Avrupa’da oynayan oyuncu sayımız, bugüne kadar iki elimizin parmakları kadar ama 5 yıl sonra bu sayı çok fazla olacağına inanıyorum” dedi.

‘TRANSFERLER TÜRK FUTBOLUNA BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ’

Türk oyuncuların Avrupa’ya transferinin faydalarına dikkat çeken Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Cengiz’in Türkiye’de yetişip Roma’ya gitmesi, Merih aynı şekilde, Cenk ne kadar altyapısı Türkiye’den olmasa da uzun yıllar Türkiye’de oynadı, onun İngiltere’de oynaması, bu tür oyuncuların oynaması bizim adımıza gurur verici ve sevindirici. Zeki’nin Fransa’ya gitmesi, Fransa’nın Türkiye’ye bakış açısını değiştirdi. Cengiz’in İtalya’ya gitmesi, İtalya’da Türkiye’nin futboluna bakış açısını değiştirdi. Bu sayıyı artırmamız lazım. Bunu fazlalaştırdığımız zaman Türk futbolu hem ekonomik olarak hem de milli takım havuzu anlamında çok şey elde etmiş olacak” ifadelerini kullandı.



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