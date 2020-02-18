Fuat Çapa: Gelecek hafta itibarıyla çıkış yapmamız gerekiyor

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımının ilk yarıdaki oyundan memnun olduğunu kaydetti.

Çapa, kendileri için üzücü bir akşam olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İkinci devre, elimizde olan maçı verdik. Biz ilk golü atmış olsaydık tamamen tersi olacaktı. Geçen haftada bugün Antalyaspor’un ilk golü gibi bir gol yemiştik. Yine benzer hatayı yaptık. Antalyaspor maçında ilk devre oynadığımız oyunun biraz daha üzerine koymamız gerekiyor. Gelecek haftalarda bunun uğraşını vereceğiz. İkinci devre kısa sürede goller yememiz takımın dengesini bozdu. Önümüzdeki 4 karşılaşma bizim adımıza kaderimizi belirleyecek karşılaşmalar. Gelecek hafta itibarıyla çıkış yapmamız gerekiyor."