Fuat Çapa: Eylül ayı bizim için önemli

Yeni transferler için düzenlenen imza törenine katılan Çapa, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu..

Türkiye'de transfer edilen her futbolcuya direkt oynayacak gözüyle bakıldığını dile getiren Çapa, şunları söyledi;

"Bunun böyle olmadığını Avrupa'da çok net şekilde görüyorsunuz. Bugün aramıza 9 arkadaşımız katıldı. 5-6 tanesi direkt oynayabilecek arkadaşlarımız. 3-4 tanesi ise gelecek adına sezon içerisinde göstereceği performansa göre beklenti içerisinde olduğumuz arkadaşlar. Hazırlık dönemi kısa sürdü. Ligler zaten Temmuz sonunda bitti. Takımların hamle yapabilmesi için çok fazla zamanı yoktu. Kadro yapısı veya kurgusu olmayan takımlar için bu süreç çok zordu. Geçtiğimiz sezondan 8-9 futbolcu ile devam eden takımlar lige bir nebze de olsa daha avantajlı şekilde başlayacak."

"Eylül ayı bizim için önemli bir ay diyen" teknik adam Fuat Çapa, ''Bu ayı ne kadar az hasarla geçirirsek, sonraki aylar daha kolay ve sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verecektir. Kampa ilk günlerden katılan arkadaşlarımız oldu. Kamp süresince ve Ankara'ya döndüğümüzde takıma katılanlar oldu. Ama tam olarak sahada oynayacak olan 13- 14 oyuncunun birlikte yapmış olduğu idman sayısına bakacak olursak 5-6 kadar. Bu da çok yeterli değil. Fakat bunlar bahane değil. Pazar günü maçımız var. O karşılaşmada da sahada en azından takım gibi duran, neler yapmak istediğini gösteren bir ekip olsun istiyoruz. Bu maçlar belki istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama ilerleyen haftalarda neler yapabileceğimizi göstermek adına güzel bir karşılaşma olacak'' diye konuştu

Takıma katılan futbolcuların yaş ortalamasından memnun olduğunu dile getiren Çapa, "Başkanımızın da söylediği gibi sadece bu sezonu değil, gelecek sezonları kurtarma adına yapılanmaya gidildi. Hedefler çok güzel. Beklentiler daha güzel. Ama bunları gerçekleştirmek için de imkanlar gerekiyor. Günümüzde bu imkanların Türk futbolunda çok fazla olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için elimizdeki genç oyuncu grubunu sadece bu sezon değil, gelecek sezon da Ankaragücü camiasını ve kamuoyunu ne kadar beklenti içerisine sokabileceğini 5-6 hafta sonra net bir şekilde görebileceğiz. Biraz fazla duygusal olduğumuz için olumlu geçen karşılaşma sonrası farklı beklentiler içerisine girebiliyoruz. Mağlup olunduğunda ise tam tersine 'Buradan bir şey olunmaz' düşüncesine geçiliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in sezona başlayış şeklini düşünecek olursak, o sezonun şampiyonu. İlk haftalara bakarak ona göre beklentiler içerisine girmemek lazım. Sonuçta bu bir takım oyunu ve takım olmak da çok kolay bir süreç değil. İyi takım olursak, birlikteliği sağlarsak, bugüne kadar çalıştırdığımız takımlarda bunu gayet iyi bir şekilde gerçekleştirdik ve başarılı olduk. İnşallah burada da gerçekleştiririz. Takım olursak sonuçlar kendiliğinden gelir. Biz eksiklerimizi biliyoruz. İlk geldiğimiz gün de yönetimimizle paylaşmıştık. Belki de en büyük noktamız oydu. Bizim söylediğimiz eksikler ve Ankaragücü ile ilgili yaptığımız analizlerin yönetimimizle uyuşması, bizim de onların da işini kolaylaştırdı. Sonuçta karar verme mekanizması yönetimimiz olduğu için o doğrultuda plan program yapıldı. Bundan dolayı doğru bir süreç yaşandı. Fakat eksiklerimiz yok mu? Mutlaka var. Unutmayalım ki geçtiğimiz sezon küme düşen bir takımdan bahsediyoruz. Bugün Hatayspor, Erzurumspor, Karagümrük nasılsa biz de o durumdayız. Belki onlar bizden 1 adım daha öndeler. Çünkü geçen sezondan 7-8 oyuncusu ile devam ediyorlar. Bizim ise geçtiğimiz sezondan 3 veya 4 futbolcumuz var. Bunu da göz ardı etmemek lazım" şeklinde konuştu.

Ercan ATA-İbrahim KÖRDEMİRCİ, ANKARA / (DHA)