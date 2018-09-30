Transfer döneminin son dakikasına kadar mücadele edilmesine rağmen transfer yasağını kaldıramayan ve yeni transfer ettiği oyunculara lisans çıkaramayan Eskişehirspor’da teknik direktör Fuat Çapa, Uçankuş Tv ekranlarında yayınlanan ‘Tahminim Pekmez’ programına önemli açıklamalarda bulundu.

‘TÜRK GENÇLERİNE GÜVENİYORUM’

Oldukça zor bir dönemden geçtikleri fakat yılmadan yollarına devam ettiklerini kaydeden Çapa, ‘‘Sezon başında Eskişehirspor’a geldiğimizde hedeflerimiz farklıydı. Ona da göre de bir kadro kurmuştuk fakat maalesef malum sebeplerden transfer ettiğimiz oyuncuları oynatamadık. Şu anda genç arkadaşlarımızda mücadelemizi sürdürüyoruz. Aslına bakarsanız gelinen nokta da Eskişehirspor’un sadece teknik direktörü değilim çünkü her konuyla yürekten ilgileniyorum. Geçtiğimiz günlerde 15-16 yaşında genç kardeşlerimizi de profesyonel yaptık. İnşallah genç kardeşlerimiz hem Eskişehirspor camiasına hem de Türk futboluna önemli katkılar sağlarlar. Türk gençlerine güveniyorum’’ dedi.

‘ESKİŞEHİR BAMBAŞKA’

Kulübün geçtiği zor günlerde ayrılık fikrinin hiçbir zaman aklından geçmediğini de ifade eden deneyimli çalıştırıcı ‘‘Benim için iki yol vardı. Bunlardan ilki burada kalıp savaşmak, ikinci ise ayrılmak. Bu en kolayıydı ancak ben burada kalmayı seçtim. Eskişehirspor’un bir öz geçmişi var. Aynı zamanda da ben de burada yaşadığım için Eskişehir’deki sevginin ne denli büyük olduğunu çok iyi biliyorum. O açıdan ne taraftarı ne de kulübü yüzüstü bırakamazdım. Bundan dolayı da burada devam etme kararı aldık. Şimdi kulüp lisansımızı da çıkardık. İlk yarı sonuna kadar 14 puan ve üstünü toplayarak ikinci yarıya yeni transferlerimiz ve yeni hedeflerimizle girmeyi amaçlıyoruz’’ şeklinde konuştu.