Fuat Çapa Eskişehir’den ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Belçika’ya ailesinin yanına döndü. Hasan Polatkan Havaalanı'nda Çapa'yı kulüp yöneticilerinden Mehmet Şimşek uğurladı.

Sözleşmesi ay sonunda bitiyor

Bu sezon Eskişehirspor’u çalıştıran Fuat Çapa, tüm zorluklara rağmen Anadolu temsilcisini ligde tutmayı başardı. Başarılı teknik direktörün önümüzdeki sezon siyah-kırmızılı ekiple yola devam edip etmeyeceği ise belli değil. 31 Mayıs 2019’da sözleşmesi sona erecek olan Fuat Çapa, geçtiğimiz günlerde başka takımlardan teklifler aldığı, aynı sancılı sezonu ne yaşamak ne de Eskişehirspor’a yaşatmak istediğini söylemişti. Sezon başında takımın başına geçen ve birçok soruna rağmen takımdan ayrılmayarak Es-Es’in ligde kalmasını sağlayan Çapa ve ekibinin yeni sezonla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

İHA