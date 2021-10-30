Fuat Çapa: Duran topları rüzgarın avantajını kullanarak değerlendiremedik

TFF 1. Lig’in 11 haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a konuk olan Yılport Samsunspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklmalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın zor geçeceğini bildiklerini ifade etti.

Çapa, ilk yarıda iki takımın da kontrollü oynadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece rakiple değil aynı zamanda rüzgarla mücadele ettik. Birinci devreye rüzgarı arkasına alan takımın avantajlı bir durumda başlayacağını tahmin ediyorduk. Maç esnasında da bunu net bir şekilde de gördük rüzgara karşı oynamanın çok kolay olmayacağını. İlk devrede iki takım da kontrollü oynadı. Biz de çok fazla pozisyon vermedik ama biz de fazla pozisyona girmedik. Ortada geçen bir karşılaşma idi. Diomande’nin sakatlanmasıyla orta sahada dengemizi düşürdük. İlk yarının son dakikasında yemiş olduğumuz gol rakibin motivasyonu açısından doğru bir zamanda geldi. Bizim açımızdan da kötü bir zamanda geldi."

İkinci yarıda daha etkili olmaya çalıştıklarını belirten Çapa, "Duran topları rüzgarın avantajını kullanıp değerlendiremedik. Bu konuda eksik olduğumuzu söyleyebilirim. Kalecimiz ile oyuncumuzun arasındaki iletişiminin vermiş olduğu dezavantajla rakibimiz bunu iyi şekilde değerlendirdi." dedi. (AA)