Fuat Çapa: Çalıştığım en yetenekli oyuncu İrfan Can Kahveci

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, kendisinin bilinmeyen yönleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sorulan sorulara samimi bir biçimde cevap veren Çapa, Türkiye’de çalıştırdığı Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor, Antalyaspor, Boluspor, Eskişehirspor, Ankaragücü ve Samsunspor’un yanı sıra yurt dışında hocalık yaptığı takımlardaki dönemi değerlendirdi.

“Çalıştığım en yetenekli oyuncu İrfan Can Kahveci”

Kariyeri boyunca birçok yetenekli oyuncu ile çalışma fırsatı bulduğunun altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Bu zamana kadar çalıştığım en yetenekli oyuncu Gençlerbirliği'nde çalıştığım dönemde kadromuzda olan İrfan Can Kahveci’ydi. Soner Aydoğdu, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara da çok yetenekliydi. Samsunspor kadrosunda bulunan Yasin Öztekin de çok yetenekli. Kendisiyle 10 sene önce Gençlerbirliği’nde de görev yapmıştık. Bu zamana kadar görev aldığımız her takımda ön plana çıkarttığımız birkaç oyuncu oldu” dedi.

“Play-off’a kalırsak kendimi yüzde 60 başarılı sayarım”

“Play-off’a kalırsak kendimi yüzde 60 başarılı sayarım” diyen Çapa, "Her camianın kendine göre özelliği var. Samsunspor’da birlik ve berberlik de güzel olmaya başladı. Özellikle son 3-4 haftadaki birlikteliği sezon sonuna kadar taşırız diye umuyorum. Sezon sonunda hedefimizi gerçekleştirirsek yani ilk 6 içerisinde yer alırsak kendimi yüzde 60 başarılı kılarım. Yüzde 40 başarı oranını da Süper Lig ’e çıkarsak sayarım. Amacımız birlik ve beraberliği sağlamak. Bu birlikteliği her koşulda baki kılmak istiyoruz. Çünkü 9 maçımız kaldı. Bundan sonra ne alacağımız 3 galibiyet bizi ilk 6’da garantileyecek ne de alacağımız 1-2 mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştıracak. Son güne kadar inanmamız gerekiyor. Ayrıca her karşılaşma sonrası ayrı hesap yapmamız gerekiyor. 8-9 haftalık hesaplar değil, her karşılaşma öncesi ve sonrası yapacağımız hesaplar bizi gerçekçi kılar” ifadelerini kullandı.

