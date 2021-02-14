Fuat Çapa: Biz de emek veriyoruz...

Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çapa özellikle ikinci yarıda yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu

Fuat Çapa, "Hava şartları ve zemin çok şey belirledi. Buraya gelmeden önce çok değişik bir oyun planımız vardı ama değiştirmek zorunda kaldık. Sahanın hangi bölgelerinde hareket edeceğimizi bilmeye çalışarak oynadık ilk yarıda"

"İkinci yarıda iyi oynadık. Merkezden değil de kanatlardan gelerek daha iyi oynadık. Golden sonra da umutlandık. Birçok pozisyon var. Rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizdeki pozisyonu ise VAR'dan bakmıyorsunuz, bir yorum yapmıyorsunuz"

"VAR'da Fırat Aydınus varmış. Fırat hocanın Kasımpaşa'ya karşı bir sorunu var sanırım. Başakşehir maçında da aynı sıkıntıyı yaşadık. Bize yapılan büyük takımlara yapılsa yer yerinden oynardı herhalde. Burada sadece 4-5 takım yok. Diğer takımlar için hep aynı şeyler. Biz de emek veriyoruz, biz de mücadele ediyoruz. Verilen kararlar bizim durumumuzu da belirliyor. İyi ya da kötü teknik adam sınıflandırmasına giriyoruz. Böyle olmamalı. 4 hakemimiz var, VAR odasında hakemler var, teknolojiyi kullanıyoruz. Açıkçası çok üzücü..." ifadelerini kulllandı