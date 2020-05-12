Folikül stimüle eden hormon olan FSH beyinde yer alan hipotalamusdan salgılanmaktadır. Folikül tıp diline yumurta anlamına gelir ve stimüle etmek uyarmak anlamındadır. Bu neden ile FSH hormonunu yumurtayı uyarı olan hormondur. FSH hormonu erkeklerde de kadınlarda da bulunan ve molekül yapısı olarak birbirlerine oldukça benzeyen bir hormondur. FSH hormonu kadınlarda yumurtalıkların erkeklerde ise testislerin fonksiyonunu yerine getirebilmeleri için gerekli olan bir hormondur.

FSH eksikliği kadın ve erkeklerde kısırlığa yol açabilmektedir. FSH seviyesi kan testleri ile belirlenebildiği için kısırlığın var olup olmadığı da bu şekilde anlaşılabilmektedir. FSH seviyesi genel olarak yumurtalık fonksiyonlarının daha iyi olması ile ilişkilendirilmektedir. Azalmış olan yüksek olan FSH seviyesi ise yumurtalık rezervlerinin azalması ile ilişkilendirilmektedir. 20 yaşlarında kadınlarda FSH seviyesi en düşük şekilde seyrederken yaş alma ile FSH seviyesi yükselir.

FSH hormonu nedir? FSH hormonu değer aralığı kaç olmalı?

FSH hormonu kadınların adet döngüsünde ve tüm yaşamında değişkenlik göstermektedir. Bu sebep ile kan testlerinde ki FSH değeri değerlendirilirken kişinin adet döngüsü ve yaşı mutlaka dikkate alınır. Erkeklerde ise FSH hormonu değerleri yaş aralığına bağlı olarak değişir.

Kadınlarda:

2 yaş ve altında:

6 yaş ve altında:

11 yaş ve altında:

21 yaş altında: < 10,4 IU/L

21 yaşında ve üstünde: 1,4 - 18,1 IU/L

Foliküler fazında: 2,8- 11,3 UI/L

Luteal fazda: 1,2- 9 IU/L

Menopoz döneminde ise: 21,7- 153IU/L

Erkeklerde:

2 yaşının altında:

6 yaşının altında: < 1,8 IU/L

11 yaşının altında:

21 yaşının altında:

21 yaşında ve üzerinde: 1,4- 1,8 IU/L

FSH hormonu yüksekliği ve düşüklüğünün nedeni nedir?

FSH yüksekliğinin nedeni öncelikli olarak yumurtalıklarda veya testislerde bir sorun olduğunu düşündürmektedir. FSH yüksekliğine neden olan durumlar:

Menopoz: Kadınlar menopoz dönemine girdiklerinde ya da menopoz dönemine girmeden hemen önce FSH yükselmektedir. Menopoz belirtisi bulunan kişilerde FSH yüksekliği yumurtalıklardaki kapasitenin azaldığını ve kişinin menopoz dönemine girmek üzere olduğunu düşündürmektedir. Kişi 12 ay boyunca hiç adet görmez ise menopoz teşhisi konabilir.

Testis yetmezliği: testislerde yeteri kadar testosteron hormonu ve sperm üretilememesi anlamına gelir. Bazen genetik olan anomaliler, testis tümörleri, radyoterapi, kemoterapi ve travmalar da buna neden olabilir.

Testislerin veya yumurtalıkların doğuştan gelişmemesi

Turner sendromu: Kadınlarda X kromozomlarından birinin doğuştan yok olmasıdır.

Erken ergenlik: Bilinmeyen sebepler ile veya beyin tümörlerine bağlı olarak meydana gelen erken ergenliklerde

Hipofiz bezi adenomu

Polikistik over sendromu: Yumurtalılardan çok sayıda kistin olmasıdır. Adet düzensizliklerine ve adrojen yüksekliğine neden olur.

Hadım edilme

Alkol bağımlılığı sebebi ile testislerin zarar görmesi

Androjen duyarsızlığı sendromu

Testis iltihabı ve testis torsiyonu

Kronik böbrek yetmezliği, AIDS ve siroz gibi hastalıklar

Bazı ilaçların kullanımı

Yaş ilerlemesi

Yaş ile birlikte yumurtalıkların kapasitesi azalır. Buna bağlı olarak da FSH kanda yükselir. FSH yüksekliği doğurganlığın hiç olmadığı anlamına gelmemektedir. Fakat hamile kalabilme olasılığının normale oranla daha düşük olduğu anlamına gelir. Çocuklarda meydana elen FSH yüksekliği is ergenlik dönemi başlangıcı anlamına gelebilir.

FSH düşüklüğünün nedenleri:

Testislerde hasar oluşması

Aşırı miktarda tüketilen alkol

Radyasyon ya da kemoterapi tedavilerinin alınması

Radyasyona maruz kalma

Klinefelter sendromu

Hipofiz bezinin üretimi yeterli miktarda yapamaması

Hipotalamus bozuklukları

Gebelik

Orak hücreli anemi

Prolaktin hormonu yüksekliği

Aneroksiya ve nevroza gibi yeme bozuklukları

Böbrek üstü beşlerindeki tümörler nedeni ile erken ergenlik oluşumu

Kallman sendromu

Sakoidoz

Menenjit

Kafa travmaları

Trioid bezinde yavaş çalışma

Seks hormonlarını salgılayan tümörler

Steroid gibi bazı ilaçların kullanımı

Konjenital adrenal hiperplazi

FSH hormonu genel olarak tek başına değerlendirilmemektedir. Prolaktin, LH, estrodiol ve testosteron gibi testlerin birkaçı ile ya da biri ile birlikte değerlendirilmektedir. Aşırı stres yapmak FSH testinin sonucunu etkileyebilmektedir.