Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Frutti Extra Cup'ta ilk günün heyecanı geride kaldı. İlk olarak Darüşşafaka Tekfen, Petkimspor'u 72-64 yenerken, ev sahibi Frutti Extra Bursaspor da, Almanya temsilcisi Alba Berlin'i 89-75 yendi.

Turnuvanın açılış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Petkimspor karşılaştı. Oldukça skorer geçen ilk periyot ile birlikte avantajı eline geçiren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 41-36'lık üstünlükle gitti. Dönüşte her iki ekip de özellikle savunmalarını sertleştirirken, hücumda ise dengede bir görüntü çizildi. İlk yarıda yakaladığı sayı avantajını, maçın sonuna dek korumayı başaran Darüşşafaka Tekfen, parkeden 72-64'lük galibiyetle ayrıldı.

Turnuvada ilk günün ikinci mücadelesinde ev sahibi Frutti Extra Bursaspor, güçlü Alba Berlin karşısına çıktı. Özellikle ikinci periyotta üst üste basketler ile birlikte ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına da 50-36'lık farklı bir skor ile gitti. Dönüşte de oyun motivasyonunu korumasını bilen ev sahibi, rakibini son periyotta yalnızca 14 sayıda tuttu ve parkeden de 89-75'lik farklı bir galibiyet ile ayrıldı.

Turnuvada yarın 16.30'da Aliağa Petkimspor - Semt 77 Yalovaspor ve 19.00'da Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Frutti Extra Bursaspor maçları oynanacak.

FOTOĞRAFLI