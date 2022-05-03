Frutti Extra Bursaspor’da hedef Eurocup finali

Avrupa’da elde ettiği başarılarla Türkiye’yi gururla temsil eden Frutti Extra Bursaspor , Eurocup yarı final maçında bugün Andorra ekibi Morabanc Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye saati ile 21:00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Grup aşamalarını 7. sırada tamamlayarak Top-16 turuna katılan Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın büyük favorilerinden Partizan ve Cedevita Olimpija’yı eleyerek yarı finale yükseldi. Bu önemli galibiyetlerin ardından Eurocup’ın en iyi 4 takımı arasına adını yazdıran yeşil beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Morabanc Andorra’ya konuk oluyor.

Bursaspor, bu karşılaşmayı kazanması halinde diğer yarı final eşleşmesinde karşılaşacak Valencia - Virtus Segafredo Bologna maçının galibiyle mücadele edecek. Final maçı 11 Mayıs tarihinde oynanacak. Statü gereği Bursaspor’un finale çıkması halinde final maçını deplasmanda oynayacak.