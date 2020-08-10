Frutti Extra Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Frutti Extra Bursaspor, başantrenör Tutku Açık gözetiminde ilk idmanını 8 oyuncu ile birlikte Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Başantrenör Açık, yabancı oyuncuların ise hafta sonunda takıma dahil olacaklarını ifade etti. Sezonun ilk antrenmanında genel menajer Nedim Yücel ve yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.

Yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunan Tutku Açık, dünya genelinde pandemi süresince zorlu bir dönemden geçildiğini kaydetti. Takımın belli bir kısmı ile çalışmalara başladıklarına işaret eden genç antrenör, "Önümüzdeki hafta yabancı oyuncuların da katılımı ile tam takım olarak antrenmanlarımıza başlamayı planlıyoruz. Çok çalışıp, çok mücadele vererek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Genel anlamda bütün transferlerimizi yaptık. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa Kupası maçları oynayacağız. Çok fazla yol katedeceğiz. Daha fazla oyuncular ile oynamayı amaçlıyoruz. Yönetim kurulumuzun katkıları ile istediğimiz oyuncuları aldık. Oyuncu rotasyonumuzu biraz daha genişlettik. Yabancı oyuncularımızın adaptasyon sürecini bir aylık hazırlık dönemimizde kapatmaya çalışacağız. Müdafaa yapan, mücadele eden ve terini son damlasına kadar savaşan bir takım yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajer Nedim Yücel ise Mart oyundan beri oyuncuların maç oynamadığını söyledi. Genç oyuncular ile yola çıktıklarını, deneyimli yerli ve kariyerli yabancı oyuncularla adaptasyon sürecini çabuk atlatacaklarını belirten Yücel, "NBA kapısında olan ve orada oynayıp ilk kez Avrupa'da oynayacak olan yabancı oyuncularımız bu süreci kolay atlatırsa Bursaspor taraftarına izlemesi çok keyif veren bir takım izlettirmek istiyoruz. Cumartesi günü üç oyuncu gelecek. Bir oyuncu ile anlaşmak üzereyiz. Perry Jones'un bir pasaport sorunu var. O da takıma dahil olunca tam kadro çalışmaya başlayacağız. Uludağ İçecek tarafı bizlere çok destek oldular. Onların maddi ve manevi desteği çok önemli" ifadelerini kullandı.

DHA