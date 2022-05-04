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Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

EuroCup yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda rakibi Morabanc Andorra’yı 85-68 yenerek finale yükselirken Bursasporlu taraftarlar zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

04 Mayıs 2022, Çarşamba 09:50 Son Güncelleme:
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Frutti Extra Bursaspor taraftarı EuroCup'ta finale yükselmenin sevincini yaşadı

EuroCup yarı final mücadelesinde Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelen Frutti Extra Bursaspor , mücadeleyi 85-68 kazandı. Frutti Extra Bursaspor bu sonuçla adını finale yazdırırken Bursasporlu taraftarlar maç bitiminde galibiyet coşkusu yaşadı. Taraftarlar finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı.

DHA

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