Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor maç sonucu: 90-88

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19’uncu hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, OGM Ormanspor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde etkili olan konuk OGM Ormanspor, 5’inci dakikayı 6-11’lik skorla önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, Gian Lopez ve Ender Arslan’ın sayılarıyla hareketlenirken, konuk ekip ilk periyodu 20-21 önde tamamlamasını bildi. İkinci periyotta Lopez’e Chris Jones ve Tevfik Akdamar’ın da skorerliği eklenirken Bursa temsilcisi oyunda hakimiyeti ele aldı. Konuk ekibin dış atış isabetlerine karşın hücumda ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, devreye de 49-42’lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte Robinson’un dış atış isabetiyle Bursa temsilcisi farkı çift hanelere çıkardı: 52-42. Bu bölümde savunmasını da sertleştiren Frutti Extra Bursaspor, seyirci desteğini de arkasına alarak üst üste hücumlarından sayılarla döndü ve bir ara farkı 18’e kadar yükseltti: 68-50. Final periyoduna 77-65’lik skor avantajıyla başlayan Bursa ekibi karşısında yavaş yavaş farkı eritmeye başlayan OGM Ormanspor, özellikle maçın son 5 dakikasında oyunda dengeyi sağladı. Ankara ekibi, 37’nci dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 83-85.

Son dakika içerisinde Kikanovic’in sayısıyla geriye düşen Frutti Extra Bursaspor, bitime 9 saniye kala ise Olaseni ve Jones’ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla maçı 90-88 kazandı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker​FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 14, Christopher Jones 17, Perry Jones 2, Gian Lopez 22, Gerald Anthony Robinson 15, Tevfik Akdamar 9, Ender Arslan 4, Tuğberk Gedikli, Can Maxim Mutaf 7, İzzet Türkyılmaz

OGM ORMANSPOR: Elmedin Kikanovic 21, Luka Babic 8, Dorukhan Engindeniz 12, Cevher Özer 11, Christopher Tirrell Warren 10, Charlon Anduele Romano Kloof 20, Jamelle William Hagins 6, Mert Alemdar, Kadir Bayram 1'İNCİ PERİYOT: 20-21

DEVRE: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-65