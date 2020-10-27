Frutti Extra Bursaspor, Nanterre deplasmanında

7DAYS EuroCup'ın 5. haftasında temsilcilerimizden Frutti Extra Bursaspor, Fransa deplasmanında Nanterre'in konuğu olacak. İki takımın da Top 16 ümitlerini koruması adına bu karşılaşma büyük önem taşımakta. Bu akşam (27 Ekim Salı) TSİ 20:00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Nanterre, gruptaki ilk maçını kazandıktan sonra üst üste 3 yenilgi almış durumda. Son olarak Promitheas Patras'a 88-72'lik skorla farklı şekilde kaybettiler. Temsilcimiz Bursaspor ise 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Frutti Extra Bursaspor, son olarak geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettiği Gran Canaria'ya 94-76 mağlup olmuştu.

İki takım EuroCup'ta ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırlarken Nanterre Koçu Pascal Donnadieu, "4 maçın ardından Top 16 yarışında matematiksel olarak hayatta kalmak istiyorsak Bursaspor karşısında kazanmamız gerekiyor" dedi.