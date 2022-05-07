Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 85-82

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Frutti Extra Bursaspor , Gaziantep Basketbol'u 85-82 mağlup etti. Bursaspor, sezonu 8'inci sırada bitirerek Play-Off'ta Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Gaziantep Basketbol ise normal sezonu 5'inci sırada tamamlayarak Play-Off'ta Darüşşafaka Tekfen ile eşleşti.

Mücadeleye iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor oldu ve Holland, Onuralp Bitim, Dudzinski’nin basketleriyle 6-0 öne geçti. İki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçen ilk çeyrek, 21-20 Bursa temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci bölümün basketi 11'inci dakikada Onuralp Bitim'den geldi ve Holland'ın dışarıdan bulduğu basketlerle skor 33-26'ya geldi. Frutti Extra Bursaspor'un iyi oyununa Gaziantep Basketbol savunmada sertlikle karşılık vererek hücumda da Doyle ve Peterson ile sayılar buldu. Frutti Extra Bursaspor soyunma odasına 39-38'lik üstünlükle gitti. 3'üncü periyotta seyirci desteğini de arkasına alan Frutti Extra Bursaspor, Holland ile etkili oldu ve bu çeyrek genelinde iyi oyun sergileyerek final periyoduna 62-56 önde girdi. Son periyot ise büyük çekişmeye sahne oldu. Maçın bitimine 3 dakika kala farkı eritmeyi başaran Gaziantep Basketbol, skoru 73-70 lehine çevirdi. Kalan dakikalar karşılıklı basketlerle geçerken, maçın bitimine 11 saniye kala skor 82-82'ye geldi. Son hücumu iyi değerlendiren Frutti Extra Bursaspor, Dudzunski'nin son saniye basketiyle maçı 85-82 kazandı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Holland 27, Needham 12, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Tarık Sezgün, Metin Türen 5, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 8

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 19, Luther 11, Gulley 23, Kaba 15, İsmail Cem Ulusoy 3, Doyle 6, Haciyeva, Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

İLK YARI: 39-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

DHA



