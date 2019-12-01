Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 87-106

Maça Allerik Freeman’ın dış atış isabetiyle başlayan Bursa temsilcisi, 3’üncü dakika içerisinde skoru 12-3’e getirdi. Jason Rich’in üst üste basketleriyle ritim bulan Gaziantep ekibi, 11-0’lık seri yakaladı ve Sarunas Vasiliauskas’ın dış atış isabetiyle 14-16 öne geçti. Bu andan itibaren karşılıklı basketler görülürken, bu bölümü Gaziantep Basketbol ilk periyodu 24-25 önde bitirdi.

İkinci periyotta her iki ekip de hücum etkinliği ile ön plana çıkarken, pota altını verimli kullanan konuk takım Stevan Jelovac, Andrew Crawford ile skor avantajını korudu. Frutti Extra Bursaspor’da ise Tuğberk Gedikli ve Gabriel Olaseni’nin iyi oyunuyla sayılar buldu. İki taraf da oyun ritmini kaybetmeyince Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 46-49’luk üstünlükle girdi.

Üçüncü periyot içerisinde üstünlük, iki takım arasında sürekli olarak el değiştirdi. 25’inci dakika içerisinde ev sahibi ekip, 60-55’lik skor üstünlüğü yakalasa da devamında çabuk dönen Gaziantep Basketbol, skoru 60-62’ye getirdi. Stevan Jelovac ve Andrew Crawford yeniden sahneye çıkarken, konuk ekip final periyoduna da 64-68 üstün başladı.

Kader periyodunun başında Jason Rich’in üst üste basketleriyle momentum konuk ekibe geçti. Akabinde Stevan Jelovac’ın dış atış isabetiyle konuk ekip farkı çift hanelere yükseltti (69-80). Rakibini top kayıplarına zorlayan ve yakaladığı hızlı hücumları bulduğu sayılarla cezalandıran Gaziantep Basketbol, maçın son 5 dakikasında rahat bir oyun ortaya koydu. Özellikle dış atış isabetleriyle farkı yükselten konuk ekip, parkeden de 87-106’lık farklı skorla galip ayrıldı.

DHA