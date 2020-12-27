Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray maç sonucu: 73-92

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk bölümlerinde Lee Williams ve Brock Motum ile etkili olan Galatasaray, skoru 12-4’e getirdi. Tevfik Akdamar ve Kenny Kadji’nin sayılarıyla maça ortak olmak isteyen Frutti Extra Bursaspor, farkı kapatamayınca periyodu konuk ekip 25-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Perry Jones ve Newman’ın sayılarıyla pota altını verimli kullanan Bursa temsilcisi, farkı 2’ye düşürdü: 23-25. Bu bölümde karşılıklı sayılar görülürken, ev sahibi öne geçme fırsatlarından yararlanamadı. Skor 36-36’ya gelirken, devrenin son anlarını daha iyi oynayan Galatasaray, soyunma odasına 43-39’luk avantajla girdi.

Dönüşte, 21’inci dakika geride kalırken maçta ilk kez öne geçen Frutti Extra Bursaspor, skoru 45-43 yaptı. Yiğit Arslan’ın dış atış isabetiyle yeniden toparlanan Galatasaray, üst üste bulduğu sayılar ile farkı bir anda çift hanelere taşıdı. Barış Ermiş’in turnike basketi sonrası fark 15’e yükselirken, final periyoduna da konuk ekip, 69-50’lik üstünlükle başladı.

Maçın kader periyodunda aradaki farkın rehavetiyle birlikte Galatasaray, rahat bir oyun ortaya koyarken; Frutti Extra Bursaspor’un farkı azaltma çabaları ise sonuç vermedi. Bursa’daki randevudan Galatasaray, 92-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar, ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken, Bursa temsilcisi ise dokuzuncu kez parkeden mağlup ayrıldı.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Serhat Büker

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 2, Lamar Peters 14, Malik Newman 4, Kenneth Kadji 18, Metin Türen 1, Tevfik Akdamar 12, Perry Jones 9, Ender Arslan 8, Oğuz Savaş 5

GALATASARAY: Daryl Macon Jr. 6, Yiğit Arslan 12, Brock William Motum 20, Johnathan Lee Williams 10, Göksenin Köksal 9, Alex Tyus 13, Ronald Jordan Hunter 15, Barış Ermiş 7, Ayberk Olmaz, Saadettin Donat

1'İNCİ PERİYOT: 16-25

DEVRE: 39-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-69

5 FAUL: 39.11 Lamar Peters (Frutti Extra Bursaspor)

DHA