Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı

Deneyimli basketbolcu Can Maxim Mutaf, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu.

06 Kasım 2019, Çarşamba 18:10
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Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi’nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirdi. Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf’ı kadrosuna kattı.

28 yaşında ve 1.95 boyundaki Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, Trabzonspor, Bandırma BK, Anadolu Efes ve Beşiktaş formalarını giydi. Frutti Extra Bursaspor da A Milli Takım’da da birçok kez forma giyen oyuncuyu ‘hoş geldin’ mesajıyla duyurdu.

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