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Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic'e NBA'den davet

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta sezonun başantrenörü seçilen ve Frutti Extra Bursaspor'u finale kadar çıkartmayı başaran Dusan Alimpijevic, NBA'den önemli bir davet aldı. Yeşil-Beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre Dusan Alimpijevic, NBA Yaz Ligi’nde San Antonio Spurs'ün teknik ekibinde görev alacak.

24 Haziran 2022, Cuma 19:14 Son Güncelleme:
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Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic'e NBA'den davet

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta sezonun başantrenörü seçilen ve Frutti Extra Bursaspor 'u finale kadar çıkartmayı başaran Dusan Alimpijevic, NBA 'den önemli bir davet aldı.

Yeşil-Beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre Dusan Alimpijevic, NBA Yaz Ligi’nde San Antonio Spurs'ün teknik ekibinde görev alacak.

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Alimpijevic NBA Yaz Ligi'nde. Baş antrenörümüz Dusan Alimpijevic NBA'den önemli bir davet aldı. NBA Yaz Ligi'nde San Antonio Spurs teknik ekibinde görev alacak Dusan Alimpijevic’e başarılar dileriz."

Finale yükseldi

Geçtiğimiz sezon EuroCup'ta sezonun başantrenörü seçilen Dusan Alimpijevic yönetimindeki Bursaspor, finale yükselmeyi başarmış ancak Virtus Bologna'ya mağlup olarak turnuvayı 2. sırada tamamlamıştı.

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