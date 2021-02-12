TFF 1. Lig'de Balıkesirspor formasıyla Akhisarspor maçında üç frikik golü birden atan ve Türk futbol tarihine geçen Taşkın Çalış Fanatik youtube kanalına konuk oldu. Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu ve Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini belirten 27 yaşındaki futbolcu attığı frikik gollerinin sırrını açıkladı.

Ve karşınızda: "TAŞKIN ÇALIŞ DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİĞİ O ANI ANLATTI! - ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ"

TAŞKIN ÇALIŞ RÖPORTAJININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Taşkın Çalış'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Free - Kick anında topun başındayken neden olmasın dedim"

"Yabancı oyuncuların kredisi daha fazla"

"Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim."

"Takım kaptanı sizseniz illa ki başkanla tartışmalar oluyor."

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