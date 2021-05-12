Fenerbahçe'den sezon başında Waasland-Beveren'e kiralanan Michael Frey, Belçika ekibinde gösterdiği performans ile göz doldurdu.

Sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet, Belçika'da ise tam tersi bir performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Beveren ile ligde çıktığı 27 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı ve böylece 21 gole doğrudan katkı sağladı. Buna rağmen Frey'in bu performansı Belçika ekibinin ligde kalmasına yeterli olmadı. Belçika play off turu rövanşında evinde Seraing'a 5-2 mağlup olan Waasland-Beveren, ikinci lige düşmekten kurtulamadı. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

2018 yılında Fenerbahçe'ye geldi

Fenerbahçe'ye 2018 yılında Zürich'ten transfer edilen Michael Frey, Ekim 2020 yılında Waasland-Beveren'e kiralanmıştı.