Sarı-Lacivertliler’de beklentileri karşılayamayan Frey, Nürnberg ve Waasland Beveren’e kiralandıktan sonra geçen sezon 2 milyon Euro’ya Antwerp’e satılmıştı. İsviçreli oyuncu, burada müthiş bir performans sergiledi. Frey, 33 lig maçında 22 gol atıp, 4 asist yaptı.

27 yaşındaki oyuncu, transfer döneminin gözde isimlerinden biri oldu. Almanya ve Fransa’dan birçok takımın golcü futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. Ajax’tan ayrıldıktan sonra Antwerp’in sportif direktörü olan Marc Overmars için en zorlu görev, Frey’i takımda tutmak olacak gibi görünüyor.