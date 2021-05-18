Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren’e kiralık olarak giden Michael Frey, skor anlamında oldukça üretken bir sezon geçirmesine rağmen kulübünün küme düşmesini engelleyemedi. 12’si ligde olmak üzere toplamda 17 kez rakip fileleri havalandıran İsviçreli golcü, kiralık kontratının sona ermesinin ardından yeni sezon öncesinde 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanıyor. Belçika kariyeri ve Kanarya için planlarıyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla yeni bir başlangıç yapacağına inanıyor.

‘Şansım az olunca ayrıldım’

“Sezon başında Fenerbahçe’de forma şansımın oldukça az olduğu teknik ekip tarafından bana iletildi. Ben de bir çözüm bulmak zorundaydım ve oynamak istediğim için Belçika’nın yolunu tuttum. Belçika’da gibi önemli bir ligde güçlü takımlara karşı oynamak benim için harika bir deneyim oldu. Gelişimim için iyi bir tercih yaptığımı söyleyebilirim. Bir sezonluk Waasland-Beveren maceramda iyi oynadığımı düşünüyorum. Takıma 17 gol atarak katkı verdim. Ancak maalesef takım küme düştü.”

‘Emre hoca başarılı olacaktır’

“Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesi bence en iyi çözüm oldu. Belçika’dayken takımın durumunu yakından takip ettim. Şampiyonluk gelmedi ama Emre hocanın yeni dönemde Fenerbahçe’de başarılı olacağına inanıyorum. Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırım. Tekrar bu büyük kulübün formasını giymenin hayalini kuruyorum. Kiralık olarak gittiğim takımda attığım 17 golle neler yapabildiğimi ispat ettim. Aynı performansı Fenerbahçe’de de sergileyebileceğime inanıyorum. Takımıma yeni sezondaki şampiyonluk yarışında maksimum seviyede katkı verip savaşmaya hazırım.”

Gökmen Özcan



