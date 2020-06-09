Freiburg ve Stuttgart Hakan Yeşil ile ilgileniyor

Trabzonspor altyapısında forma giyen ve son dönemde A takımla antrenmalara da çıkan Hakan Yeşil, göz doldurmaya devam ediyor. 2002 doğumlu orta saha oyuncusu milli takım kategorilerinde de kaptan olarak başarılı bir form grafiği çiziyor.

Son olarak U19 Elit Ligi’nde forma giyen Diyarbakır doğumlu genç oyuncunun yeni sezonda A takım kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Hakan Yeşil’in Alman takımların takibinde.

Freiburg ve Stuttgart genç oyuncu ile yakından ilgileniyor. Turkish-Football'un haberine göre iki kulübün de yakın zamanda Trabzonspor ile temasa geçmesi bekleniyor.











