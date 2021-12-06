Freiburg, Borussia Mönchengladbach'ı paramparça etti!
Freiburg, Bundesliga'nın 14. haftasında konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı paramparça etti. Borussia Park'tan 6-0'lık galibiyetle ayrılan Freiburg, 3 maçlık mağlubiyet serisine farklı zaferle son verdi.
Bundesliga'nın 14. haftasında Borussia Mönchengladbach, evinde Freiburg karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. 3 maçtır kaybeden Freiburg, kötü gidişata Borussia Park'ta son verdi ve sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
25 puanla 4. sıraya yükselen Christian Streich'in ekibine 3 puanı getiren goller; 2. dakikada Maximilian Eggestein, 5. dakikada Kevin Schade, 12. dakikada Philipp Lienhart, 19. dakikada Nicolas Höfler ve 37. dakikada Nico Schlotterbeck'ten geldi.
Adi Hütter yönetimindeki Mönchengladbach ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak haftayı 18 puanla 13. sırada tamamladı.