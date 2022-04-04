Freiburg, Bayern Münih maçının iptali için başvuruda bulunacak

Bundesliga'nın 28. haftasında rakibi Freiburg'u 4-1 yenen Bayern Münih ligde 9 puanla lider durumda.

Freiburg - Bayern Münih maçını önüne geçen durum ise maç sırasında konuk ekipte 12 futbolcunun 27 saniye boyunca sahada mücadele etmesi oldu.

Dakika 86'ya geldiğinde değişiklik tabelasında Kingsley Coman'ın numarası yandı, Fransız oyuncunun yerine ise Sabitzer girdi ancak Coman oyundan çıkmadı. 17 saniye boyunca Bayern Münih sahada 12 kişiyle oynarken Coman da futbol aksiyonlarına dahil oldu ancak konuk ekip 12 kişi oynadığı sürede gol atamadı.

17saniye boyunca Bayern Münih'in 12 oynadığını fark edemeyen hakem durum anlaşılınca Coman'ın çıkmasını istedi ve oyun hakem atışıyla yeniden başladı.

Yaşanan bu kural ihlali sonucu Freiburg, Bayern Münih maçının iptali için başvuruda bulunulacağını açıkladı.







