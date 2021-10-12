Free Fire ve Venom resmi iş birliği ile fırsatları kaçırma

Garena'nın Venom: Zehirli Öfke 2 ile yaptığı ilk film işbirliği ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının daha önce hiç olmadığı kadar kaosu deneyimlediğini görecek.

11 Ekim tarihinden itibaren 24 Ekim'e kadar Free Fire oyuncuları, yeni, heyecan verici görevlerde yer alma ve oyun içi öğeler ve koleksiyonları elde etme şansı ile Free Fire x Venom: Zehirli Öfke 2 özel etkinliğine katılabilecek.

Ayrıca zirve günü etkinlikleri de 16 Ekim'de oyuncuları bekliyor. Burada oyuncular Venom sırt çantası gibi işbirliği ödülleri kazanabilecek.

Dünyanın önde gelen yetenek, eğlence ve spor şirketi UTA, kurumsal danışmanlık ve marka danışmanlığı bölümü olan pazarlama departmanıyla ve yayıncıları, profesyonel oyuncuları temsil eden UTA Espor departmanı aracılığıyla ortaklığın küratörlüğünü ve müzakeresini yürüttü.

'Kaosu Kucakla' oyun içi etkinliğinde kendi simbiyot bağınızı kurun

Venom: Zehirli Öfke 2 temalı Free Fire'ın uçakları, malzeme desteği ve şekerlerine bağlanan simbiyotun heyecan verici gelişine bakın!

Oyun içi görevlerden zaferle çıkan oyuncular, yalnızca sınırlı bir süre için mevcut olan özel koleksiyonlar ve kostüm paketleri ile ödüllendirilecekler. Ödüller, erkek kostüm paketi, sırt çantası, uçak, ölüm yağma kutusu ve kask gibi öğeleri içeriyor.

Venom:Zehirli Öfke 2 Hakkında / Sony

Tom Hardy, MARVEL'in en büyük ve en karmaşık karakterlerinden biri olan ölümcül koruyucu Venom olarak beyaz perdeye geri dönüyor. Andy Serkis'in yönettiği filmin senaryosunu Tom Hardy ve Marcel kaleme alıyor. Filmde ayrıca Michelle Williams, Naomie Harris ve Woody Harrelson da yer alıyor, kötü adam Cletus Kasady/Carnage rolünde.

Andy Serkis tarafından yönetildi. Kelly Marcel tarafından yazıldı. Tom Hardy ve Kelly Marcel tarafından hikayeleştirildi. Marvel Comics'e dayanmaktadır. Yapımcı Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy ve Hutch Parker. Baş Yapımcılar Barry Waldman, Jonathan Cavendish ve Ruben Fleischer. Filmde Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham ve Woody Harrelson rol alıyor.