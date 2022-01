Garena, Ubisoft’un ödüllü video oyunu serisi Assassin's Creed'den, Free Fire'a içerik getirecek yeni bir işbirliği etkinliğini duyurdu. İşbirliği, en popüler video oyunu serilerinden biri ile dünyanın en popüler mobil oyunlarından birini birleştiriyor.

Assassin's Creed, dünya çapındaki oyun toplulukları tarafından çok seviliyor ve bu ortaklık, Free Fire'ın heyecan verici içerik sunma stratejisine dayanıyor. Free Fire oyuncuları, Assassin's Creed serisinin ikonik karakterlerinin Free Fire dünyasına tanıtıldığını görecekleri özel bir oyun içi deneyimi dört gözle bekleyebilirler.

Garena Hakkında

Garena, dünyada önde gelen küresel bir çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Free Fire’ın kendi geliştirdiği mobil battle royale oyunu, App Annie'ye göre 2019 ve 2020'de dünyanın en çok indirilen mobil oyunu oldu.

Garena, oyuncuların ne istediğini biliyor ve tutkulu oyuncular tarafından oynanıyor.

Arena of Valor, Call of Duty: Mobile ve League of Legends gibi küresel ortaklardan seçkin oyunları dünya çapında seçili pazarlarda özel olarak lisanslandırıyor ve yayınlıyor. Garena, oyunları aracılığıyla sosyalleşme ve eğlence deneyimi sunarak topluluklarının etkileşim halinde olmasına katkıda bulunuyor.

Garena aynı zamanda önde gelen bir e- spor organizatörü olarak dünyanın en büyük e-spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Garena, küresel bir tüketici internet şirketi olan Sea Limited'ın (NYSE: SE) da bir parçasıdır. Garena’ya ek olarak Sea'nin diğer temel faaliyetleri arasında e-ticaret kolu, Shopee ve dijital finans hizmetleri kolu SeaMoney bulunmaktadır. Sea'nin misyonu ise tüketicilerin ve küçük işletmelerin yaşamlarını teknolojiyle iyileştirmek olarak tanımlanıyor.

Assassin's Creed® Hakkında

Assassin's Creed serisi, 2007'de piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 155 milyondan fazla sattı. Franchise şimdi video oyun tarihinin en çok satan serilerinden biri oldu. Sektördeki en zengin, en sürükleyici hikaye anlatımlarından bazılarına sahip olmasıyla tanınan Assassin's Creed, video oyunlarının ötesine geçerek çok sayıda başka eğlence ortamına da açılıyor.

Ubisoft Hakkında

Ubisoft, oyuncuların hayatlarını orijinal ve unutulmaz eğlence deneyimleriyle zenginleştirmeye kendini adamış bir dünya yaratıcısıdır. Ubisoft'un küresel ekipleri, Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, Rabbids®, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® ve Watch Dogs® gibi markaları içeren derin ve çeşitli bir oyun portföyü geliştirir. Ubisoft Connect aracılığıyla oyuncular, oyun deneyimlerini geliştirmek, ödüller kazanmak ve platformlar arasında arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için bir hizmet ekosisteminin keyfini çıkarabilirler. Abonelik hizmeti olan Ubisoft+ ile, 100'den fazla Ubisoft oyunu ve DLC'den oluşan büyüyen bir kataloğa erişebilirler. 2020–21 mali yılı için Ubisoft, 2.241 milyon € net değer elde etti.