Bir dönem adını futbolseverlere ezberleten Freddy Guarin, şu günlerde yaptığı bir skandalla gündeme oturdu. Porto ve Inter'de göz dolduran, Kolombiya Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Fredy Guarin, ülkesi Kolombiya'da kanlar içerisinde gözaltına alındı. 34 yaşındaki Guarin, ailesinin yaşadığı evde babasına saldırmaya çalışırken polis tarafından engellendi. Guarin'in bu halini görenler gözlerine inanamadı ve hafızalarını tazelemek için tecrübeli futbolcunun kariyerini araştırmaya başladı.

Fredy Guarin kimdir, nereli? Fredy Guarin kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

30 Haziran 1986 yılında Kolombiya'da dünyaya gelen ve tam adı Fredy Alejandro Guarin Vasquez olan orta saha oyuncusu, futbola ülkesinde başladı, 2004 yılında Arjantin ekibi Boca Juniors'a transfer oldu. Burada 2 yıl geçiren Guarin, 2006 yılında Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'e kiralandı.

Fransız temsilcisi 100 bin euro'ya kiraladığı Guarin'in bonservisini sezon sonu 500 bin euro bedelle aldı.

2008'de genç futbolcu avcısı Porto'nun dikkatini çeken orta saha oyuncusu, 1 milyon euro karşılığında Portekiz ekibinin yolunu tuttu. Burada yıldızını parlatan Guarin, Portekiz'de geçirdiği 4 sezonun ardından Avrupa devi Inter'e 1.5 milyon euro karşılığında kiraladı. Çizme ekibi, 1 sezon sonra Guarin'in bonservisini 11 milyon euro bedelle Porto'dan aldı.

2012'de adım attığı Inter'den 2016'da ayrılan Guarin, Çin macerasına atıldı ve Shanghai Shenhua'ya 13 milyon euro bonservisle gönderildi. Kariyeri düşüşe geçen Guarin, Çin'de geçirdiği 2.5 sezonun ardından Vasco da Gama'ya, ardından ülkesi ekiplerinden Millonarios'e imza attı.

Profesyonel düzeyde 388 maça çıkan Guarin, rakip kalelere 76 gol bıraktı. Kolombiya A Milli Takım formasını 38 kez giyen tecrübeli oyuncu, 3 gol atma başarısı gösterdi.

1.83 boyunda olan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.