Galatasaray 'da transfer hareketliliği sürüyor. Orta sahaya bir takviyeyi öncelik haline getiren Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Fredrik Midtsjö'nün transferini bitirdi. Sarı-Kırmızılılar, hem Norveçli oyuncu hem de kulübü AZ Alkmaar ile anlaşma sağladı. Transfer gelişmelerini heyecanla takip eden Galatasaraylı taraftarlar, bu son dakika gelişmesi sonrası tecrübeli orta sahanın kariyerini araştırmaya başladı.

Fredrik Midtsjö kimdir, kaç yaşında? Fredrik Midtsjö nereli, hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı.

Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı.

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu.

Rosenborg'un yerni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.

Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta bacağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 24 Ekim 2016'da Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi. Sonrasında ödülü takım arkadaşı Mike Jensen kazandı.

Midtsjö, Rosenborg forması altında 2010'dan 2017'ye kardar toplam 148 resmî maçta forma giydi ve 21 de gol attı.

26 Ağustos 2017'de ise Norveçli oyuncu Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'a transfer oldu. O dönem bonservisi tam olarak açıklanmasa da 2.2 milyon Euro şeklinde belirtilmekte. Midtsjö, Hollanda ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Midtsjö, takım kaptanlığına kadar yükseldiği AZ Alkmaar ile toplam 191 maça çıkarken 7 de gol atmayı başardı.

Millî takım kariyeri

Fredrik Midtsjö, Norveç Millî Takımı ile ilk maçına 24 Mart 2016'da Estonya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.

2016 ve 2017'de ara ara millî takıma çağrılsa da 23 Mart 2018'de Avustralya karşısında ilk kez 11'de yer aldı. Midtsjö, her alt yaş grubunda da forma giydiği Norveç'in A millî takımı ile toplam 11 maça çıktı.