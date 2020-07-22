Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Norveçli santrfor Fredrik Gulbrandsen ülkesinde yayın yapan TV 2 kanalına verdiği röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, İstanbul'daki günlerinden UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuklarına kadar pek çok konuya değinirken geleceğiyle ilgili de çok net konuştu. İşte Gulbrandsen'in o sözleri:

"Büyük yıldızlara sahibiz"

"Başakşehir'de çok büyük yıldızlar var. Başlangıçta bu durum benim için çok özeldi ama daha sonra bunu düşünmeyi bırakıyorsunuz. Robinho ve Demba Ba, aklı başında ve kendilerinden bir şeyler öğrenebileceğim futbolcular. Kariyerlerinde elde ettikleri başarılar kesinlikle tesadüf değil.

Koronavirüs sonrası istediğim kadar forma şansı bulamadım. Bu sezon 30'dan fazla maçta görev yaptım ki bu gayet iyi. Ama yine de sezonun sonuna doğru takıma daha çok katkıda bulunabilmeyi dilerdim. Henüz en iyi seviyemde olduğumu söyleyemem. Daha kanıtlayacağım çok şey var."

"Teklif gelmezse kalacağım"

"Yeni bir teklif gelmedikçe ya da Başakşehir benimle devam etmek istediği müddetçe takımda kalmayı planlıyorum. Hem şehir hem de takım beni çok geliştiriyor. Robinho ve Elia gibi isimlerle rekabet ediyorum ki bununla ilgili de biraz düşünmem lazım. Zira forma için yarıştığım isimler küçük çocuklar değil.

Türkiye'ye uyum sağlamakta sıkıntı yaşadığımı kabul etmek zorundayım. Özellikle de nişanlım çok zorlandı. Ne mutlu ki yanımızda Martin Linnes ve ailesi gibi bize yardım edecek insanlar vardı. Nişanlım, Linnes'in eşiyle çok iyi arkadaş. Yine de ailesinden ve arkadaşlarından ayrı kalmak onun için ağır oldu."

"United'ı eleyebiliriz"

"UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacağız ama ilk maçta elde ettiğimiz bir avantaj var. Hedefimiz, ne kadar iyi olduğumuzu göstererek Almanya'daki play-off turlarına kalmak. Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden buluşmak ve Manchester United gibi fantastik bir takımla oynamak harika olur. Solskjaer'in kariyerim için büyük bir anlamı var ve ona büyük saygı duyuyorum.

Kopenhag'ı elersek United maçı, bizim için eğlenceli bir test olacak. Bununla başa çıkacak kadar güçlü olduğumuza inanıyorum. Bu noktada bizim için en büyük avantaj, United'la tek maç üzerinden karşılaşacak olmamız. Bu da bizim turu geçme şansımızı yükseltiyor. Ancak tabii ki olası bir eşleşmenin favorisi onlar olur."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler