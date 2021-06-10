Frappart, İtalya - Türkiye maçıyla tarihe geçiyor

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak Euro 2020 açılış maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Kevin Blom olurken Fransız hakem Stephanie Frappart ise maçın dördüncü hakemi olacak

Stephanie Frappart tarihe geçecek

Kadın hakemler arasında ilk sırada bulunan Stephanie Frappart, Ekim 2020'de Leicester City - Zorya Luhansk ve Aralık 2020'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus - Dinamo Kiev maçlarını yönetmiş, hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti. Frappart, İtalya - Türkiye maçındaki göreviyle Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde görev yapan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.









İstanbul'da Süper Kupa yönetti

37 yaşındaki Frappart, daha önce aldığı görevlerle birçok ilke imza atmıştı. 2019 yazında Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneten Frappart, Süper Kupa'da maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. O maçta Frappart'ın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olmuştu. (Spor Arena)